Gaviões marca protesto para esta terça-feira em frente ao CT do Timão Principal organizada do Corinthians agenda manifestação para às 15h em frente ao CT Joaquim Grava. As reclamações são a falta de técnico, falta de raça e omissão da diretoria

Diante da má fase do time dentro de campo, o Corinthians terá de lidar com a insatisfação de seus torcedores na tarde desta terça-feira, quando a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, irá protestar em frente ao CT Joaquim Grava, enquanto o elenco treina para o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

A manifestação está marcada para começar às 15h e será obrigatório o uso de máscara. Ônibus serão disponibilizados na sede da torcida a partir das 14h para que os integrantes possam dirigir até o CT que fica localizado na região de Guarulhos. Entre as reclamações dos corintianos estão a ausência de um técnico, depois da saída de Tiago Nunes, a falta de raça dos jogadores e a omissão da diretoria em relação ao momento que o clube vive em campo.

Confira a nota oficial divulgada pela organizada:

CONVOCAÇÃO PARA PROTESTO UNIFICADO NO CT JOAQUIM GRAVA

Devido ao atual momento do Corinthians, convocamos a Fiel Torcida para um protesto no CT Joaquim Grava, nesta terça-feira (6), às 15 horas. Para facilitar, vamos disponibilizar ônibus saindo da nossa sede às 14h.

Nossas principais reivindicações são:

1) A ausência de um técnico, pois após a saída do Thiago Nunes a diretoria não fez a reposição do treinador

2) A omissão da diretoria diante dos últimos resultados e a recorrência do descaso com o Corinthians. Além do técnico, também precisamos de reforços, é inaceitável a folha salarial que temos hoje, em comparação ao retorno em campo

3) A falta de garra do elenco, sabemos das limitações de alguns, mas é perceptível que não estão se entregando e honrando a camisa dentro de campo

Por isso, contamos com toda a torcida corinthiana que está insatisfeita com os fatos citados. Os últimos acontecimentos não condizem com um clube da grandeza do Corinthians.

// É obrigatório o uso de máscara no protesto! \

