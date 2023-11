Gavi passa por cirurgia no joelho direito com sucesso

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/11/2023 - 12:54 Para compartilhar:

O meia Gavi, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em jogo da seleção espanhola, foi operado com sucesso nesta terça-feira (28), informou o Barcelona, seu clube.

O Barça não deu prazo para a recuperação do jogador, que passou por uma sutura meniscal, mas segundo a imprensa espanhola, ele pode ficar afastado por até oito meses.

Sendo assim, Gavi perderá o restante da temporada europeia e é dúvida para a Eurocopa de 2024 e os Jogos Olímpicos de Paris.

Titular no Barcelona e na seleção com apenas 19 anos, o meia se lesionou no dia 19 de novembro, na vitória da Espanha sobre a Geórgia por 3 a 1 pelas Eliminatórias da Euro.

