Gauff perde set, mas vence Bencic e vai às quartas do Aberto da Austrália

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália neste domingo (19), ao vencer a suíça Belinda Bencic (N.294).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 5-7, 6-2 e 6-1, em duas horas e 26 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Bencic, campeã olímpica nos Jogos de Tóquio em 2021, levou a melhor na primeira parcial depois de conseguir uma quebra quando o placar marcava 5-5.

Gauff não perdia um set desde a decisão do WTA Finals, no início de novembro, quando venceu a chinesa Qinwen Zheng (N.5) por 2 a 1.

Mas depois de sair atrás, a número 3 do mundo finalmente reagiu e dominou a partida para selar a vitória e a classificação.

Na próxima fase, a americana de 20 anos vai enfrentar a espanhola Paula Badosa (N.12), que eliminou a sérvia Olga Danilovic (N.55) em dois sets, parciais de 6-1, 7-6 (7/2).

Coco Gauff se junta nas quartas de final à outra favorita ao título, a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.1), atual bicampeã em Melbourne, que horas antes bateu a russa Mirra Andreeva (N.15).

