Gauff e Badosa avançam à segunda rodada do US Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/08/2024 - 0:45 Para compartilhar:

A tenista americana Coco Gauff, atual campeã, e a espanhola Paula Badosa estrearam no Aberto dos Estados Unidos, último Grand Slam do ano, sem dificuldades nesta segunda-feira (26).

Gauff, que voltou a Nova York em meio a dúvidas após diversas decepções recentes importantes, mostrou um bom nível de jogo na quadra central de Flushing Meadows atropelando a francesa Varvara Gracheva.

A joia do tênis americano de 20 anos derrotou Gracheva (66º) com um retumbante placar de 6-2 e 6-0 em 66 minutos de jogo.

Depois de superar a resistência inicial da adversária, Gauff dominou a partida sem resistência com um total de 10 aces e oito break points salvos.

“Estou feliz por voltar aqui e jogar assim”, declarou a número três do mundo sob aplausos dos fãs.

Na segunda rodada, Gauff enfrentará a alemã Tatjana Maria, que venceu nesta segunda-feira a argentina Solana Sierra por 6-2 e 6-3.

Há um ano, Nova York assistiu à consagração de Gauff como grande nome do tênis feminino, mas desde então a jogadora de Delray Beach (Flórida) não conseguiu chegar a nenhuma das três finais dos grandes torneios deste ano.

Nas últimas semanas, sua confiança pareceu diminuir com as eliminações precoces nos Jogos Olímpicos de Paris e nos torneios WTA 1000 no Canadá e em Cincinnati, nos quais ela não passou das oitavas de final.

“As últimas semanas foram difíceis”, reconheceu. “Este é o melhor tênis que joguei nos últimos tempos”.

Já a espanhola Paula Badosa vive uma ressurreição na carreira que confirmou nesta segunda-feira ao eliminar a suíça Viktorija Golubic com parciais de 6-0 e 6-3 em 69 minutos.

Badosa vem apresentando enorme evolução após os problemas nas costas que sofreu ao chegar ao segundo lugar do ranking mundial em 2022.

Neste mês, a catalã venceu o torneio WTA 500, em Washington, e foi semifinalista em Cincinnati, subindo mais de 100 posições no ranking desde maio, até o atual 29º lugar.

A próxima adversária de Badosa, que ficou de fora do Aberto dos Estados Unidos do ano passado devido a uma lesão, será a americana Taylor Townsend que venceu a italiana Martina Trevisan.

gbv/ol/aam