Gauff bate Ostapenko e vai pela 1ª vez às semifinais do US Open

AFP - 05/09/2023 - 15:52

A jovem Coco Gauff, grande sensação do tênis americano, derrotou sem dificuldades a letã Jelena Ostapenko nesta terça-feira (5) e se classificou para as semifinais do US Open pela primeira vez na carreira.

Gauff, de 19 anos, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-2, em apenas uma hora e sete minutos na quadra central de Flushing Meadows.

A jovem tenista já é a primeira americana com menos de 20 anos de idade entre as semifinalistas do US Open desde 2001, quando Serena Williams foi campeã do torneio.

“É ótimo, estou muito feliz! No ano passado perdi nas quartas de final, então este ano queria fazer melhor. Mas o caminho ainda não acabou!”, disse Gauff após a vitória.

Ela tem uma grande oportunidade de conquistar seu primeiro Grand Slam, e em casa, já que fortes candidatas como Iga Swiatek, Ons Jabeur e Elena Rybakina já foram eliminadas.

Outra grande favorita é a bielorrussa Aryna Sabalenka, que será a nova número 1 do mundo no próximo ranking da WTA e vai enfrentar a chinesa Zheng Qinwen por uma vaga nas semifinais.

Criada na Flórida, Gauff sentiu menos o forte calor no estádio Arthur Ashe e se aproveitou disso para conseguir sua 16ª vitória nos últimos 17 jogos, uma sequência que garantiu seus dois primeiros títulos importantes no circuito: o WTA 500 de Washington e o WTA 1000 de Cincinnati, ambos em agosto.

“É muito difícil jogar contra ela [Ostapenko], então tentei ser agressiva sempre que pude”, comentou a americana.

Ostapenko, que chegava para o jogo com a confiança de ter derrotado nas oitavas de final a atual campeã, a polonesa Iga Swiatek, não conseguiu encaixar seu saque e acumulou erros não forçados (36 no total).

A adversária de Coco Gauff na semifinal sairá do confronto entre a tcheca Karolina Muchova e a romena Sorana Cirstea.

