Gato Preto diz que Bia Miranda abortou filho do casal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 11:12 Para compartilhar:

O influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, para revelar que a ex-namorada, Bia Miranda, teria feito um aborto.

“Todo respeito do mundo, não quero mais saber de tal pessoa… Ela já está seguindo em frente com outro e tirou a criança. Então, por favor, deixa eu quieto aqui na minha”, escreveu Gato Preto, nos stories do Instagram.

Vale lembrar que Bia havia anunciado a gravidez no domingo, 29 mesmo dia em que anunciou o fim de seu namoro “relâmpago” com o influenciador. A ex-“A Fazenda” já é mãe de Kaleb, de 3 meses, de seu noivado com DJ Buarque.

Relembre a polêmica

“Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem pra nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter”, escreveu Bia, nas redes sociais, na segunda-feira, 30. E completou: “Falta de responsabilidade isso eu admito, mas não é um inferno, não, gente. Calmaaaa. Agora eu quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica Hahaha”.

Bia contou a novidade a Gato Preto por videochamada e postou print da reação dele. “Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor, mano”, escreveu ele em seu perfil na mesma rede social.

Mais cedo, a famosa já havia contado que seu relacionamento com Gato Preto chegou ao fim. A influenciadora afirmou que os dois estavam em uma festa quando ele ficou irritado e arrumou algumas brigas no local. De acordo com ela, o influenciador deixou o evento sozinho, afirmando que estava solteiro.

Posteriormente, Bia anunciou que cogitava abortar a criança, mas apagou o post. “Estou grávida de uma semana. Quando descobri, no caso ontem, no meio da emoção, quis levar para frente. Só que fica assustador quando a gente para pra pensar. Não estou falando de pensão, porque não depende, mas fica assustador porque sei que passarei uma gravidez sozinha, que vou parir sozinha. Isso assusta. Não sei o que faço, não sei aonde vou, só sei que não quero [ter o bebê]. Não conheço nada, tentarei ver com o pessoal que entende mais que eu o que posso fazer”, declarou.

No Brasil, o aborto é crime, tipificado no decreto-lei nº 2.848.

O site IstoÉ Gente entrou em contato com Bia Miranda para esclarecimentos, mas não obteve resposta até a última atualização. O espaço segue aberto.