Gato mais rico do mundo, Blackie tem fortuna avaliada em quase R$ 115 milhões

Na lista dos gatos que valem milhões, dois deles, Olivia Benson, da cantora Taylor Swift, e Choupette, que herdou o dinheiro de Karl Lagerfeld, ficaram conhecidos por frequentarem o mundo das celebridades. Nenhum deles, porém, supera a fortuna de Blackie, herdeiro de Ben Rea, um britânico que se tornou milionário vendendo e comprando antiguidades, segundo o Guinness World Records.

A história do gatinho preto foi relembrada pelo Guinness para celebrar o Dia Mundial do Gato, comemorado na última terça-feira, 8. Segundo o livro, o felino herdou £7 milhões em 1988, um dinheiro que, atualmente, chegaria a £18,5 milhões – ou quase R$ 115 milhões.

Ben vivia no condado de Buckinghamshire com 15 gatos. Quando morreu, porém, apenas Blackie continuava vivo e acabou como herdeiro do milionário. O britânico vivia recluso e se recusou a deixar parte do dinheiro para a família. Além de Blackie, Ben também escolheu seu jardineiro e seu mecânico como herdeiros da fortuna.

Para garantir o bem-estar do animal mesmo após a sua morte, Ben doou o dinheiro de Blackie para três instituições de caridade para gatos sob a condição de que o felino fosse bem tratado até seus últimos dias. O motivo de ele ainda possuir o título de gato mais rico do mundo, inclusive, se deu por o milionário associar a fortuna a essas instituições.

O Guinness revelou que, desde a morte de Ben, não tem mais notícias de Blackie. Caso o felino ainda esteja vivo, ele também pode ostentar o título de gato mais velho do mundo. Atualmente, o recorde pertence a Flossie, gata que tinha 26 anos quando seu registro foi verificado, em 2022.

Outros gatos famosos, como Olivia Benson, avaliada em R$ 521 milhões, e Choupette, que herdou R$ 7,3 milhões, não superaram o título de Blackie. No caso de Olivia, conforme o livro de recordes, o fato se dá por a gata não possuir, de fato, o dinheiro.

