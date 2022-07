Gatito Fernández fica a uma partida de se tornar o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Botafogo Arqueir está perto de alcançar um recorde com a estrela solitária no peito. No revés para o Corinthians, o atleta completou 179 jogos e pode empatar com Fischer no próximo sábado







No duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, o goleiro Gatito Fernández completou 179 partidas com a camisa do Botafogo. Com isso, o arqueiro paraguaio está perto de alcançar um recorde com a estrela solitária no peito

Caso entre em campo no confronto com o Ceará, dia 6, às 16h30, no Nilton Santos, o goleiro se tornará o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Glorioso. Ele empatará com um dos grandes ídolos da história do clube carioca: “El Lobo” Fischer.

Vale lembrar que Rodolfo Fischer, falecido em 2020, completou 180 jogos com a camisa alvinegra entre os anos de 1972 e 1976. O argentino foi, recentemente, superado pelo compatriota Joel Carli (El Capitán) – atualmente o defensor é o recordista com 187 jogos.

Artilheiro, Rodolfo “El Lobo” Fischer defendeu o time de General Severiano por cinco temporadas e criou identificação com o clube. O atacante esteve presente em um dos duelos mais marcantes contra o Flamengo, em 15 de novembro de 1972, quando o Alvinegro aplicou uma goleada histórica de 6 a 0 no rival.

Desde 2017 no Botafogo, Gatito Fernández se consolidou na meta alvinegra e desde a aposentadoria do ídolo Jefferson, ganhou espaço no coração do torcedor. Além de empatar com Rodolfo Fischer, ele poderá ultrapassar o atacante no jogo contra o Atlético-GO, dia 13, também no Rio de Janeiro.

