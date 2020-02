Gatito divide méritos no Botafogo: ‘Parabéns para os que cobraram os pênaltis’

Mais uma vez o goleiro Gatito Fernández salvou o Botafogo. Ao defender dois pênaltis, ele garantiu a presença do time carioca na terceira fase da Copa do Brasil no triunfo sobre o Náutico, por 4 a 3, na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. No gramado do estádio dos Aflitos, o goleiro fez questão de dividir os méritos com os companheiros.

“Todos estão de parabéns, como os meus companheiros que bateram os pênaltis e converteram. Eu fico feliz porque esta vitória vai para a nossa torcida e para as nossas famílias”, afirmou o goleiro, com mais de 150 jogos pelo Botafogo e com 12 defesas de pênaltis pelo clube.

Para Gatito, a classificação foi conquistada com muita luta e em cima de um adversário forte. “O Náutico costuma jogar muito bem aqui ao lado de sua torcida. é um fator a mais para valorizar esta vaga na terceira fase”, ressaltou.

Ele destacou que o fim da obrigatoriedade da divulgação dos cobradores dificulta a tarefa dos goleiros. “Certamente isso dificulta para o goleiro, porque a gente não sabe quem vai cobrar. De qualquer forma, eu trabalhei bastante os pênaltis nesta semana e me dei bem”, completou.

O lateral-esquerdo Danilo Barcelos comemorou a conquista da vaga na terceira fase da Copa do Brasil. “A gente mereceu. Esta classificação é do tamanho do Botafogo: gigante. Fomos felizes durante toda a partida e nas penalidades. Este clube ainda vai dar muita alegria para o torcedor”, disse.

Para Bruno Nazário, a noite foi mesmo do goleiro. “Temos de agradecer o Gatito. Ele é um grande goleiro e mais uma vez ajudou o Botafogo.”

Com a classificação, o Botafogo segue atrás das metas estabelecidas pela diretoria nesta temporada: chegar às oitavas da Copa do Brasil, ser finalista do Carioca e ficar no G6 do Brasileirão.