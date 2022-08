Gatito comemora marca pelo Botafogo: ‘Espero continuar escrevendo história aqui’

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 14:49 Compartilhe

O resultado não foi o esperado, mas o empate sem gols do Botafogo contra o Atlético-GO neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão, vai ficar na memória de Gatito Fernández. Ele se tornou, de forma isolada, o segundo estrangeiro com mais jogos na história do clube.

O paraguaio completou a 181ª partida e ultrapassou Rodolfo ‘El Lobo’ Fishcer, icônico atacante do Glorioso nos anos 70. Joel Carli, com 187 jogos, é o líder.

Nas redes sociais, o camisa 1 comemorou a marca e comentou que espera continuar fazendo história no clube.

“Quando cheguei ao Botafogo eu estava cumprindo um sonho. Mas nunca imaginei alcançar essa marca de 181 jogos, me tornando o segundo estrangeiro com mais partidas com a camisa gloriosa.

Motivo de muito orgulho para mim e toda a família. Espero continuar escrevendo essa história aqui com um futuro ainda mais brilhante pela frente.

Obrigado, Botafogo”, escreveu o goleiro.



