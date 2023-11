‘Gastronomia é ferramenta de diálogo’, diz cônsul italiano no RJ

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2023 - 16:50 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 14 NOV (ANSA) – No ano em que a Itália candidata à Unesco a própria gastronomia para o reconhecimento de patrimônio imaterial da humanidade, a oitava edição da Semana da Cozinha Italiana, que começa no Rio de Janeiro simultaneamente a 300 outras cidades do mundo, se torna instrumento para mostrar a ligação entre cultura, tradição e sabor, além de favorecer diálogo entre os povos.

Também tem essa convicção o cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini, que por ocasião do jantar de apresentação dos eventos organizados no Rio destacou como “o estar à mesa é parte da nossa cultura, mas também um modo para abrir um diálogo com outros países”.

“Expressamos isso com a Semana da Cozinha e com a iniciativa na Unesco. Não estamos promovendo só produtos ou uma indústria, mas todo o sistema Itália. Aqui no Brasil este dever é facilitado por ligações já seculares. A grande atenção que estamos recebendo para este evento no Rio também é o resultado desta presença e desta ligação”, acrescentou.

No Rio os eventos são recebidos no terraço panorâmico do consulado, por uma semana centro da diplomacia culinária italiana.

O embaixador temporário será o executive chef do restaurante Alloro al Miramar, no Rio de Janeiro, Michele Petenzi, que transferirá sua cozinha ao consulado oferecendo no almoço e no jantar opções de menu degustação temáticos para o público carioca.

“A missão de um chef italiano no mundo é contar uma história usando a gastronomia como veículo de compartilhamento das tradições do nosso povo. Dado que o nosso país é de gastronomias regionais, cada um de nós arrasta em seus pratos as próprias memórias e um pedacinho da Itália”, afirmou.

Este ano a região escolhida pelo Ministério das Relações Exteriores para ser homenageada foi o Piemonte, que será levado à mesa pelo chef estrelado Massimo Camia, titular do restaurante La Morra di Cuneo, encarregado de elaborar o menu do jantar de gala que fechará a semana de eventos.

Enquanto isso, até a próxima sexta-feira, na Piazza Itália, perto do consulato, ocorrerão feiras de enogastronomia, seminários sobre alimentação saudável, masterclass sobre preparação de receitas típicas e workshop sobre a sustentabilidade agroalimentar.

O chef Camia também dará duas aulas de culinária para os estudantes do colégio Rodrigo Otávio Filho (Cerof), primeira escola pública bilíngue italiano-português do Rio, e para os estudantes da escola de gastronomia tradicional francesa Le Cordon Bleu. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias