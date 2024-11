Gastronomia e arte se encontram na comemoração de 10 anos do restaurante La Guapa

Luiza Zequimi Luiza Zequim https://istoe.com.br/autor/luiza-zequim/ 12/11/2024 - 16:32 Para compartilhar:

A franquia de empanadas da renomada chef Paola Carosella acaba de completar dez anos. Como comemoração a La Guapa Empanadas decidiu fazer uma colaboração com a marca de roupas Tangerina Moon – a linha foi nomeada “Mucho Más que Guapas” e busca transmitir a união entre o empoderamento feminino, a moda ética e a comemoração de uma década do restaurante.

A chef e sua equipe foram atrás das dez artistas responsáveis pelo design e o coletivo foi responsável por ilustrar a coleção de camisetas e ecobags para trazer “uma nova cara” a todas as fachadas da rede. O evento de estreia contou com um dos espaços já revitalizados, lançamento das peças de vestuário e novos sabores de empanadas que irão integrar o cardápio.

A artista conhecida como Belca, que integrou a equipe de artistas do projeto, conta que seu processo criativo normalmente envolve muito da criação livre, mas no caso do muralismo da fachada foi necessário o planejamento prévio da área. “No Latino (um dos designs), eu trago as cores de uma forma super tropical e representa essa conexão com a La Guapa”, disse a pintora ao site ISTOÉ.

“Acredito que seja uma grande tendência [junção da gastronomia com as artes visuais], os principais espaços gastronômicos que frequentamos, vemos cada vez mais a arte chegando – nos tapetes, no teto e nos elevadores. A comida é um grande vetor de emoção, as cores e as formas nos acalmam, nos excitam”, completou Belca.

A artista que assina como Sereia A Folha, conhecida como Quinha, também integrou o time encarregado por criar as peças da colaboração. “Acho ela inovadora e ao mesmo tempo tão simples. Cuidar é arte, fazer uma comida para alguém é uma manufatura tão rebuscada. Então, ao mesmo tempo que a iniciativa seja inovadora, ela é o sal da vida – algo natural e cotidiano”, comentou Quinha sobre a junção das marcas. Ela completou dizendo que sua intenção no projeto da fachada era criar uma explosão visual parecida com a que sentimos ao comer uma comida boa.

Belca pintou o exterior da loja da República e de Guarulhos, adequando o desenho para ele “respeitasse as linguagens de cada local” e fizesse parte do bairro – Quinha foi responsável por criar o novo design de Pinheiros. Ambas as artistas comentam o prazer que é fazer parte da iniciativa, que reforça o empreendedorismo e a arte feminina e a importância de projetos como este.

**Estagiária sob supervisão