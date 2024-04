Gastos militares bateram recorde em 2023, aponta estudo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/04/2024 - 17:01 Para compartilhar:

ESTOCOLMO, 22 ABR (ANSA) – Uma pesquisa realizada por um instituto na Suécia apontou que os gastos militares globais em 2023 registraram o maior aumento em mais de uma década.

De acordo com o levantamento do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri), o valor alcançando neste setor atingiu um máximo histórico de US$ 2,4 trilhões.

O estudo afirmou que os gastos militares subiram em todo o mundo, principalmente na Europa, no Oriente Médio e na Ásia.

“Está em um nível mais alto e pela primeira vez desde 2009 vimos um aumento das despesas em todas as cinco regiões geográficas”, comentou Nan Tian, pesquisador da entidade.

O instituto acrescentou que os registros demonstram claramente a “deterioração da paz e da segurança em todo o mundo”.

Na análise de Tian, a guerra em território ucraniano puxou a elevação das despesas e arrastou muitas outras nações para o mesmo caminho.

Os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Índia e a Arábia Saudita foram os cinco países que mais injetaram dinheiro neste setor. Moscou, por exemplo, elevou os custos em 24%, atingindo US$ 109 bilhões (ANSA).