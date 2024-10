Gastos dos governos com seguridade social têm aumentado em todo mundo, diz Campos Neto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2024 - 12:28 Para compartilhar:

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 21 que as despesas de governos com seguridade social têm aumentado no mundo todo, refletindo o envelhecimento da população. Por isso, ele argumentou, é necessário avançar em reformas que aumentem a produtividade.

“Nós seremos capazes de ser mais produtivos? O que vejo hoje é que não estamos nos tornando mais produtivos neste momento, mas há muitas novas tecnologias surgindo, e pode ser que isso ocorra”, afirmou ele, durante um evento da 20-20 Investment Association, em São Paulo.

Respondendo a uma pergunta sobre como escapar da armadilha da renda média, o presidente do BC destacou que, partindo do princípio que qualquer aumento de produtividade virá da adoção de novas tecnologias, isso vai aumentar a distância entre países ricos e em desenvolvimento.

“A verdadeira pergunta é: seremos capazes de ser mais produtivos? Para isso, vamos precisar de reformas no lado da oferta”, disse Campos Neto, reiterando que o Brasil aprovou algumas reformas desse tipo durante a pandemia, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, como com a aprovação da lei de liberdade econômica.