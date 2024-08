Gastos de turistas estrangeiros na Itália crescem 17%

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/08/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 13 AGO (ANSA) – Os turistas estrangeiros gastaram 5,2 bilhões de euros (R$ 31,2 bilhões) na Itália em maio, um aumento de 17% em relação a igual período de 2023.

Segundo o Banco da Itália (banco central do país), isso proporcionou um superávit de 2,8 bilhões de euros (R$ 16,8 bilhões) na balança comercial do turismo, alta de 600 milhões (R$ 3,6 bilhões) na comparação com maio do ano passado (2,2 bilhões de euros, ou R$ 13,2 bilhões).

Os dados da instituição, que emite relatórios periódicos sobre o turismo internacional, também revelam um aumento de 9% nas despesas de italianos no exterior, totalizando 2,4 bilhões de euros, o equivalente a R$ 14,4 bilhões.

Até o fim do verão europeu, cerca de 35,5 milhões de pessoas devem viajar pela Itália, onde as regiões do norte, como Vêneto, Toscana e Trentino Alto-Ádige, mantêm-se entre as principais escolhas dos turistas. (ANSA).