Gastos com pandemia fora do teto de gastos em 2021 já somam R$103 bi, diz Funchal

BRASÍLIA (Reuters) – O secretário do Tesouro, Bruno Funchal, disse nesta sexta-feira que as despesas com o enfrentamento à pandemia este ano já somam 103 bilhões de reais, valor que pode subir com a aprovação de novos gastos para a saúde.

Esses valores estão excluídos dos limites do teto de gastos do governo.

O valor inclui 88 bilhões de reais em despesas já contratadas –sendo 44 bilhões de reais com o auxílio emergencial e parte em restos a pagar do ano passado– mais 10 bilhões de reais estimados com a reedição do programa BEm e 5 bilhões de reais com o Pronampe.

“Aí você tem um pouco de saúde, ou seja, o que vem de saúde. Aí tem que analisar os pedidos referentes à pandemia”, afirmou Funchal.

Essas despesas serão cobertas por crédito extraordinário e não serão computadas no cálculo da regra do teto de gastos, mas são gastos primários que têm impacto sobre a dívida pública.

(Por Isabel Versiani)

