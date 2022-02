Gastos com construção nos EUA ficam abaixo do esperado em dezembro

WASHINGTON (Reuters) – Os gastos com construção nos Estados Unidos aumentaram em dezembro menos do que o esperado, uma vez que a sólida expansão em projetos privados foi parcialmente compensada pela forte queda nas atividades do setor público.

O Departamento do Comércio informou nesta terça-feira que os gastos com construção aumentaram 0,2% em dezembro, após ganho de 0,6% no mês anterior.

Economistas consultados pela Reuters projetavam crescimento de 0,6%. Os gastos subiram 9,0% em dezembro sobre um ano antes e 8,2% em todo o ano de 2021.

Os gastos com projetos de construção privados aumentaram 0,7% em dezembro, com aqueles em construção residencial em alta de 1,1%.

Mas os gastos com projetos públicos de construção recuaram 1,6%.

(Reportgem de Lucia Mutikani)

