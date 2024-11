Gasto do setor público consolidado com juros soma R$ 46,427 bi em setembro, mostra BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 10:24 Para compartilhar:

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 46,427 bilhões com juros em setembro, após rombo de R$ 68,995 bilhões em agosto, informou o Banco Central.

O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e BC) gastou de R$ 38,364 bilhões na conta de juros.

Os governos regionais tiveram despesas de R$ 7,714 bilhões e as empresas estatais, de R$ 349 milhões.

No ano, até setembro, a despesa acumulada do setor público com juros é de R$ 650,283 bilhões, ou 7,58% do Produto Interno Bruto (PIB).

Em 12 meses, o resultado negativo é de R$ 819,704 bilhões, o que representa 7,19% do PIB no período.