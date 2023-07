Gasto com juros no 1º semestre é o maior da série histórica do BC para o período, diz Rocha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 12:40 Compartilhe

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou nesta sexta-feira, 28, que o gasto com juros do setor público no primeiro semestre deste ano foi o maior da série histórica do BC para o período. De janeiro a junho, a despesa com juros acumulada foi de R$ 337,322 bilhões, ou 6,50% do Produto Interno Bruto (PIB). “Em porcentual do PIB, esse gasto com juros no primeiro semestre é o maior desde 2015”, completou. Em 12 meses até junho, a despesa com juros do setor público consolidado foi de R$ 638,111 bilhões, o que representa 6,18% do PIB.

