Gasto com juros do setor público soma R$ 46,105 bi em julho, revela BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 11:58 Compartilhe

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve um resultado negativo de R$ 46,105 bilhões com juros em julho, após esta rubrica ter encerrado junho com um gasto de R$ 40,726 bilhões, informou nesta quinta-feira, 31, o Banco Central.

No ano, a despesa com juros acumulada é de R$ 383,427 bilhões, ou 6,29% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto, em 12 meses, o resultado negativo é de R$ 641,277 bilhões, o que representa 6,18% do PIB.

Conforme o BC, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve no sétimo mês de 2023 despesas na conta de juros de R$ 37,050 bilhões.

Os governos regionais registraram gastos de R$ 8,566 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 489 milhões.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias