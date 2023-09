Gasto com Habitação sobe 1,11% no IPCA de agosto ante queda 1,01% em julho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2023 - 11:20 Compartilhe

As famílias brasileiras gastaram 1,11% a mais com habitação em agosto, uma contribuição de 0,17 ponto porcentual para a taxa de 0,23% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em julho, o grupo Habitação havia apresentado queda de 1,01% e gerado contribuição negativa de 0,16 ponto porcentual.

A alta no grupo em agosto foi puxada pelo aumento de 4,59% na energia elétrica, uma contribuição de 0,18 ponto porcentual, “influenciada pelo fim da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas do mês anterior”.

Além disso, houve reajustes em quatro áreas: Vitória, de 3,20% a partir de 7 de agosto; Belém, 9,40% a partir de 15 de agosto; São Luís, 10,43% a partir de 28 de agosto; e São Paulo, -1,13% a partir de 4 de julho, em uma das concessionárias pesquisadas.

Ainda em Habitação, a taxa de água e esgoto subiu 0,19%, decorrente de reajustes em três áreas: de 5,02% em Brasília a partir de 1º de agosto; de 1,37% em Vitória a partir de 1º de agosto; e de 3,45% em uma das concessionárias em Porto Alegre a partir de 1º de julho.

O gás encanado caiu 0,68%, com reduções tarifárias em duas áreas de abrangência: Curitiba, de 2,23% a partir de 4 de agosto, e Rio de Janeiro, de 1,70% a partir de 1º de agosto.

