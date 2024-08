Gasto com Habitação sobe 0,77% em julho ante alta de 0,25% em junho no IPCA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2024 - 12:15 Para compartilhar:

As famílias brasileiras gastaram 0,77% a mais com Habitação em julho, uma contribuição de 0,12 ponto porcentual para a taxa de 0,38% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em junho, o grupo Habitação havia apresentado alta de 0,25% e gerado uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para a taxa geral de 0,21% do indicador de inflação.

A energia elétrica residencial subiu 1,93% em julho, resultando numa pressão de 0,08 ponto porcentual sobre a inflação do mês.

O IBGE lembra que passou a vigorar em julho a bandeira tarifária amarela, que acrescenta R$ 1,885 a cada 100kWh consumidos na conta de luz.

Por outro lado, houve uma redução média de -2,43% nas tarifas de uma das concessionárias de energia de São Paulo a partir de 4 de julho.

A taxa de água e esgoto recuou 0,02% em julho, diante de uma redução média de -0,61% na tarifa em São Paulo, a partir de 23 de julho. Houve ainda um reajuste tarifário de 9,85% em Brasília, a partir de 1º de junho.

O gás encanado diminuiu 0,04% em julho, decorrente de uma apropriação residual da redução média de 1,75% vista no Rio de Janeiro, a partir de 1º de junho.