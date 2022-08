Gasparri/Valentini , Bollettinari e Beccaccioli nas semis em Royan, na França

Parceria Lance & IstoÉ 12/08/2022 - 23:47 Compartilhe

As italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini, além de Doriano Beccaccioli e Diego Bollettiinari alcançaram, nesta sexta-feira, vaga na semifinal do ITF de Royan, na França, torneio BT 200 com premiação de US$ 15 mil e 200 pontos no ranking mundial de Beach Tennis.

As líderes do ranking feminino, Giulia Gasparri e Ninny Valentini superaram rodada dupla nesta sexta. Elas passaram nas oitavas por Laurance Delaporte e Sabrina Goubard por um duplo 6/0 e nas quartas de final superaram as brasileiras Isabela Garrido e Isadora Simões por 7/5 6/2 nas quartas de final. Neste sábado jogam pela semifinal contra as italianas Greta Giusti e Elena Francesconi, cabeças de chave 4.

A dupla soma 46 vitórias em 50 jogos na temporada e vai em busca do sétimo título somente em 2022.

No masculino, Doriano Beccaccioli, 11º colocado, e o francês Theo Irigaray, derrotaram os holandeses Bo Groot e Joeri Ertner por 7/6 (7/3) 6/3 e nas quartas eliminaram os italianos Federico Galeazzi e Edoardo Ponti por 6/0 6/4. Na semifinal duelam contra os cabeças de chave 1, o italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti.

Diego Bollettinari, 12º colocado, e o italiano Michelle Cappelletti, vice-líder do ranking, derrotaram os portugueses Luis Britto e Pedro Maio por 6/2 6/0 e nas quartas passaram em dois tie-breaks por Niccolo Strano e Marco Faccini com parciais de 7/6 (8/6) 7/6 (7/4). Neste sábado duelam contra os vencedores do duelo entre os italianos Lucca Brasini e Filippo Buccioli e a dupla do espanhol Gerard Querol e do francês Guillaume Leruste.

“Foi um jogo muito duro, eles tiveram três set-points no primeiro set, mas vencemos, no segundo set eles abriram 3 a 0 e viramos”, disse Bollettinari que atua pela segunda vez ao lado de Cappelletti (haviam jogado uma vez juntos no circuito italiano ano passado): “Gosto de jogar com ele, um parceiro alto, me ajuda a acabar o ponto pelo alto, eu construo para ele”, resumiu.

