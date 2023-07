Gasolina fica 1,21% mais barata em julho; etanol também recua na 2ª quinzena, aponta Ticket Log

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 18:26 Compartilhe

A mais recente análise do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) apontou redução de 1,21% no preço médio do litro da gasolina julho, em relação a primeira quinzena do mês. Isso significa que o combustível passou a ser encontrado a R$ 5,72 nos postos brasileiros, enquanto no período anterior o preço médio foi de R$ 5,79. Os dados obtidos com exclusividade pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) são preliminares.

“Após alta de 5% no início do mês como reflexo do retorno da cobrança dos impostos sobre o combustível, o repasse ao consumidor tem sido menor, refletindo no preço médio encontrado nos postos”, comenta Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

No mesmo período apurado, o etanol apresentou redução na média nacional no comparativo com os primeiros 15 dias de julho, passando de R$ 4,06 para R$ 3,91 no fechamento do mês, mesmo preço médio registrado no encerramento de junho.

Na análise regional, apenas o Nordeste registrou aumento para a gasolina e o etanol, de 0,34% (passando de R$ 5,90 para R$ 5,92) e 0,42% (de R$ 4,71 para R$ 4,73), respectivamente. As demais regiões viram os preços dos dois combustíveis recuarem.

A queda mais expressiva para ambos aconteceu no Sudeste, com – 0,71% para a gasolina e – 2,02% para o etanol. A região também se destacou com a gasolina mais barata do País, a R$ 5,62, enquanto a mais cara foi encontrada nas bombas do Norte, a R$ 6,16. O etanol mais caro também é encontrado no Norte, por R$ 4,89, enquanto o mais barato está nos postos do Centro-Oeste, a R$ 3,86.

No comparativo entre Estados, o maior incremento no preço médio da gasolina, de 0,85%, aconteceu na Bahia, R$ 5,94. Já a maior redução (-1,74%) foi registrada no Distrito Federal, com comercialização à média de R$ 5,65. Ao comparar preços, o IPTL revelou que a gasolina mais cara é encontrada em Roraima, a R$ 6,51, enquanto a mais barata está nas bombas de São Paulo, com preço médio de R$ 5,55.

Na análise do comportamento do etanol, a Bahia novamente se destacou com o aumento mais expressivo, de 1,08%. Nos postos de abastecimento do estado o combustível é encontrado a R$ 4,66. A maior redução aconteceu em São Paulo. A queda de 2,06% levou o preço do etanol à média de R$ 3,80. Rondônia foi o estado que apresentou o combustível mais caro, a R$ 5,05, e o mais barato foi encontrado no Mato Grosso, a R$ 3,77.

“Além de ser o mais indicado por reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas, o etanol também se mostrou mais vantajoso para abastecimento nos postos do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo”, completa Pina.

