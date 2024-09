Gasolina e etanol têm redução na bomba em setembro em SP, indica Sem Parar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2024 - 19:58 Para compartilhar:

Uma análise comparativa dos preços dos combustíveis entre agosto e setembro mostra que o etanol e a gasolina tiveram redução dos valores praticados nas bombas do Estado de São Paulo e na capital paulista, segundo levantamento da Sem Parar.

A gasolina comum teve queda de 2,5% e, após atingir R$ 5,82 em agosto, caiu para R$ 5,68 em setembro. Já a versão aditivada registrou um leve aumento de 0,7%, passando de R$ 6,37 em agosto para R$ 6,42 em setembro, mantendo trajetória de elevação observada desde junho.

O valor do etanol aditivado caiu 3,7% em setembro, indo de R$ 4,38 para R$ 4,22, após aumentos nos dois últimos meses. O etanol comum também seguiu tendência de queda, recuando -3,8%, com litro indo de R$ 3,91 para R$ 3,76.

No caso do diesel, tanto o aditivado quanto o comum apresentaram leve alta em setembro. O aditivado subiu de R$ 6,20 para R$ 6,22, e o comum de R$ 6,03 para R$ 6,09, confirmando uma estabilidade relativa nos preços desse combustível ao longo do ano.

As oscilações mostram um cenário misto, com aumentos em combustíveis derivados de petróleo e quedas mais acentuadas nos biocombustíveis.

O levantamento analisou mais de 20 milhões de litros de combustíveis abastecidos em postos do Estado de São Paulo entre agosto e setembro de 2024.