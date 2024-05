Gasolina e diesel tem leve queda e GLP fica estável na semana de 19 a 25 de maio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/05/2024 - 11:59 Para compartilhar:

O preço dos combustíveis comercializados nos postos de abastecimento do País fecharam a semana de 19 a 25 de maio praticamente estáveis, segundo dados do Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Os preços do diesel e da gasolina seguem congelados na Petrobras, ajudados pela manutenção do preço do petróleo abaixo dos US$ 85 o barril há algumas semanas. Com isso, a defasagem dos preços nas refinarias brasileiras permanece baixa em relação aos preços externos.

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a defasagem média em relação ao mercado internacional, tanto nas refinarias da Petrobras como no mercado em geral, era de 2% no caso da gasolina e de 4% no diesel.

Os preços médios da gasolina e do diesel nos postos de abastecimento caíram em média 0,3%, para R$ 5,85 e R$ 5,93, respectivamente. Já o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ficou com preço praticamente estável, com ligeira variação de 0,05%, a R$ 101,79 o botijão de 13 quilos.

O preço mais baixo da gasolina foi encontrado em Itaquaquecetuba, em São Paulo, a R$ 4,69 por litro, e a mais cara na capital do estado, a R$ 7,97 o litro. No caso do diesel S10, o menor preço na semana foi registrado em Araguaina, Tocantins, a R$ 5,29 o litro e o mais caro em São Paulo, a R$ 8,49 o litro.

O gás de cozinha (GLP 13kg) mais barato foi encontrado em São José dos Campos, São Paulo, a R$ 69,90, e o mais caro em Betim, Minas Gerais, a R$ 150,00.