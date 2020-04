Gasolina cai 7,1% em abril após um mês de isolamento social; diesel cede 5,4%

Esse homem está doente

Bolsonaro estava pelo menos resfriado quando fez seu mais recente discurso golpista

O presidente está com tosse. E Jair Bolsonaro com tosse é como um Frank Sinatra às avessas. É desagradável e desafinado. Alguma coisa está acontecendo e, seja o que for, Bolsonaro estava pelo menos resfriado no domingo 19, quando fez seu mais recente discurso golpista em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. Ninguém que não esteja doente perde o controle da tosse daquele jeito, a ponto de abandonar um discurso. Foi uma tosse seca e incontida, como outras que ele tem soltado em seus passeios. Não foi um engasgo. Sem qualquer preconceito com a tosse, algo que pode ser confundido com o contágio pelo coronavírus nesses tempos de pandemia, a de Bolsonaro passou dos limites. No mínimo ele sofre de uma infecção leve. Anda mais abatido e inchado.