Gasolina cai 0,17% nos postos na 1ª quinzena de fevereiro, aponta ValeCard

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O preço médio da gasolina nos postos do Brasil recuou 0,17% na primeira quinzena de fevereiro, a 6,896 reais por litro, apontou nesta quarta-feira levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

Caso o recuo permaneça ao longo de fevereiro, será a terceira queda mensal consecutiva da gasolina após uma sequência de 19 altas, de acordo com o estudo.

Apesar de o preço da gasolina permanecer alto, o combustível fóssil segue sendo mais vantajoso para se abastecer o veículo em todo o país do que o etanol hidratado, acrescentou a ValeCard.

A empresa monitora os preços do combustível por meio das transações realizadas com seu cartão de abastecimento em cerca de 25 mil estabelecimentos credenciados.

Na véspera, um levantamento da Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, apontou uma alta de 1,28% no preço médio do diesel no país na primeira quinzena de fevereiro, para 5,844 reais por litro.

(Por Marta Nogueira)

