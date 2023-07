Gasoduto Vaca Muerta começará a operar em 9 de julho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/07/2023 - 15:01 Compartilhe

BUENOS AIRES, 3 JUL (ANSA) – O gasoduto Vaca Muerta, que transporta a produção da bacia patagônica para a província de Buenos Aires, na Argentina, entrará em funcionamento oficialmente no próximo dia 9 de julho.

Esta é considerada a principal obra de infraestrutura construída no país latino-americano nos últimos anos. O início da operação ocorrerá graças à conclusão dentro do prazo das sucessivas etapas de enchimento do gasoduto argentino GPNK.

Em uma publicação no Twitter, o presidente da estatal Energia Argentina, Agustín Gerez, confirmou o calendário que prevê a efetiva entrada em funcionamento.

“Continuamos a encher o gasoduto de acordo com as etapas planejadas e estamos orgulhosos de que o trabalho que transformará nosso país nos próximos 25 anos tenha se tornado realidade”, escreveu ele.

O ministro da Economia, Sergio Massa, definiu a conclusão dos 573 quilômetros do gasoduto em tempo recorde de seis meses como “uma empreitada histórica” que marcará “um antes e um depois na política energética do país”.

O trabalho permitirá, de fato, que a Argentina economize imediatamente em 2023 cerca de US$ 2 bilhões em sua conta de energia e US$ 4 bilhões em 2024, no contexto da grave crise de liquidez que o país enfrenta.

A conclusão de um segundo trecho de 470 quilômetros, que levará o gasoduto à província de Santa Fé, permitirá posteriormente a ligação à rede de transportes do norte do país com o objetivo de iniciar a exportação do gás de Vaca Muerta também para o Brasil e o acesso a um mercado de US$ 3,5 bilhões. (ANSA).

