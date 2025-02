Gascón se desculpa e fará silêncio em campanha de Emilia Pérez

LOS ANGELES, 7 FEV (ANSA) – A atriz espanhola Karla Sofía Gascón, estrela de “Emilia Pérez”, pediu desculpas, mais uma vez, por seus comentários, e garantiu que se “manterá em silêncio” durante a campanha do filme, indicado a 13 estatuetas no Oscar. A declaração foi dada na última quinta-feira (6) em seu Instagram, após entrevista do diretor do longa, Jacques Audiard, que criticou sua postura.

“Decidi, pelo filme, por Jacques, pelo elenco, pela equipe incrível que merece, pela linda aventura que todos nós tivemos juntos, deixar o trabalho falar por si, esperando que meu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que ele é, uma linda ode ao amor e à diferença”, escreveu a artista, que foi afastada da divulgação da obra para o prêmio.

Em entrevista ao site Deadline, Audiard criticou Gascón, envolvida em uma polêmica com publicações racistas, xenofóbicas e islamofóbicas em seu antigo perfil no X, afirmando que “não falou com ela e não quer falar”.

“Peço sinceras desculpas a todos que foram feridos ao longo do caminho”, acrescentou a espanhola, primeira transgênero a concorrer ao Oscar de melhor atriz, cuja premiação ocorrerá no dia 2 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A polêmica começou quando a artista acusou, sem provas, a equipe da brasileira Fernanda Torres, sua adversária à estatueta de melhor atriz, de criticá-la e atacar “Emilia Pérez”.

Gascón voltou atrás logo em seguida, afirmando que se referia a ataques de fãs, mas internautas resgataram diversas publicações preconceituosas dela nas redes sociais. (ANSA).