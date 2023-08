Gary Oldman se une ao elenco de novo filme de Sorrentino

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/08/2023 - 15:50 Compartilhe

ROMA, 30 AGO (ANSA) – O ator e cineasta britânico Gary Oldman se juntou ao elenco do novo filme do diretor italiano Paolo Sorrentino, gravado atualmente em Nápoles, informou a revista Variety nesta quarta-feira (30).

Até o momento, não foram divulgados detalhes do papel desempenhado pelo ator conhecido por interpretar vilões e cuja atuação como Winston Churchill no filme “O Destino de Uma Nação” (2017) lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator.

Os atores Nello Mascia e Biagio Izzo foram também adicionados ao elenco, que já conta com Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Alfonso Santagata, Lorenzo Gleijeses, Silvia Degrandi e a estreante Celeste Dalla Porta.

Segundo especulações, o novo longa-metragem de Sorrentino, ainda sem título, narra a história de uma mulher chamada “Partenope”, “que carrega o nome de sua cidade, mas não é uma sereia nem um mito”, afirmou o cineasta.

Na mitologia grega, Partenope é a sereia que, após não conseguir atrair Ulisses com suas canções, se jogou no mar e se afogou.

Seu corpo apareceu em uma rocha simbólica na cidade no sul do país.

Além disso, de acordo com o mito, ela teria fundado a cidade de Partenope, que mais tarde seria refundada com o nome de Neápolis (“cidade nova”) e consequentemente viraria Nápoles.

Recentemente, as gravações do novo filme de Sorrentino na orla marítima de Nápoles provocou polêmica no sul da Itália após interditar praias e alterar o trânsito. (ANSA).

