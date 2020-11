Gary Neville diz que Liverpool e City estão mais fracos nesta temporada Ex-jogador e atual comentarista ressalta equilíbrio na tabela do Campeonato Inglês após início irregular dos últimos campeões da Premier League e empate no último domingo

Após o empate por um a um entre Liverpool e Manchester City no Campeonato Inglês, Gary Neville, ex-jogador e atual comentarista, afirmou aos microfones da “Sky Sports” que ambas as equipes estão mais fracas do que nos últimos anos. O veterano também ressaltou o equilíbrio que há nesta temporada da Premier League.

– Algo não é o mesmo. Os dois lados estão um pouco mais fracos do que nos dois últimos anos, o que faz a liga ser mais interessante. Estamos vendo o Leicester, Southampton e Tottenham no topo da tabela. Certamente há um pequeno motivo de preocupação para o City. Eles são menos precisos no ataque e não são bons defensivamente, mas continuam sendo um time brilhante.

Com o resultado, o Liverpool terminou a rodada apenas na 3ª colocação, enquanto o Manchester City amarga uma crise pior e ocupa a 10ª posição na tabela. As equipes foram as campeãs das últimas três temporadas, mas encontram dificuldade de se estabelecerem no topo novamente.

