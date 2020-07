Gary Neville critica Lampard: ‘Está afastando o Jorginho como fez com o David Luiz’ Ex-jogador do Manchester United afirmou que brasileiro não se encaixa no perfil jovem do treinador

O volante brasileiro naturalizado italiano Jorginho não vive um bom momento com a camisa do Chelsea. Amargando o banco de reservas, o jogador não vem tendo tempo de jogo com o treinador Frank Lampard e atuou por apenas 10 minutos desde o retorno da Premier League.

Entretanto, o afastamento de Jorginho parece ser intencional. Ao menos é isso que acha o ex-jogador Gary Neville, que afirmou que Lampard está afastando o volante da mesma forma como fez com o zagueiro David Luiz.

– Acho que está bastante claro. O Lampard está afastando o Jorginho do Chelsea, assim como fez com o David Luiz. Ele tem uma visão definida e prefere apostar em uma equipe jovem e com vontade de jogar – afirmou à ‘Sky Sports’.

Com contrato até 2023, Jorginho chegou aos Blues em 2018 a pedido de Maurizio Sarri, que foi seu treinador no auge do jogador na Napoli. Entretanto, com a chegada de Frank Lampard, o volante foi perdendo espaço, assim como outros jogadores mais experientes.

