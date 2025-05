Garro treina em campo com fisioterapeutas do Corinthians após aquecimento com jogadores

Afastado dos gramados desde a final do Paulista, no dia 27 de março, o meia Rodrigo Garro deu mais um passo neste sábado em seu processo de recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O argentino participou do aquecimento com o restante do elenco, que encerrou a preparação para o clássico com o Santos, e realizou ainda um treino de reabilitação no gramado sob as orientações da equipe de fisioterapia do Corinthians.

Sem Garro e Memphis, que continua fazendo tratamento no tornozelo direito, o Corinthians enfrenta o Santos neste domingo, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileiro. O anfitrião é o décimo no campeonato, enquanto o Santos é o penúltimo colocado.

Após exibir aos jogadores um vídeo de instruções táticas, o técnico Dorival Júnior comandou um exercício tático com orientações de jogo. A comissão técnica do time também trabalhou jogadas de bola parada ofensivas e defensivas.

O Corinthians teve apenas dois dias para se preparar para o clássico, após vencer o Nacional, em Montevidéu, pela Sul-Americana. “Aqui no Brasil, sabemos que todas as competições que temos são sempre dois ou três dias de um jogo para o outro. Mas eu creio que nos recuperamos bem”, afirmou o meia Igor Coronado.

“Voltamos de viagem e ficamos aqui no CT direto justamente para tentar nos recuperar ao máximo porque sabemos da importância que tem este jogo. Queremos voltar a pontuar no Brasileirão. Nada melhor do que um jogo como o de amanhã para voltar às nossas vitórias”, completou Coronado.