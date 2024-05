Garro desfalca Corinthians na Sul-Americana por nascimento do filho e volta contra o Flamengo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 15:09 Para compartilhar:

O grande medo da torcida corintiana em perder o meia Rodrigo Garro por lesão não passou de um susto. Fora dos relacionados para o jogo desta terça-feira, diante do Nacional do Paraguai, pela Copa Sul-Americana, o meia argentino esclareceu o “problema” em suas redes sociais: o nascimento do filho.

O meia postou um foto nos Stories do Instagram ao lado da mulher e do pequeno herdeiro, Felipe, que nasceu no Hospital São Luiz, em São Paulo, onde ele permaneceu justamente para dar as boas-vindas ao primeiro filho.

Os torcedores corintianos, mais felizes e aliviados, parabenizaram o camisa 10 e já adotaram o pequeno, carinhosamente apelidado de “Garrito’, como0 um talismã para volta por cima do Corinthians na temporada – está na parte intermediária da tabela do Brasileirão, por exemplo.

Garro vem crescendo de produção no Corinthians, sendo o maestro do meio. Os corintianos esperam que a chegada de Felipe sirva de incentivo para que volte a balançar as redes adversárias após anotar uma única vez, nos 2 a 2 com o Palmeiras, na Arena Barueri, pelo Paulistão.

Sábado o Corinthians visita o Flamengo no Maracanã, em duelo de equipes sob pressão da vitória, e Garro estará em campo. Com Igor Coronado ainda carente de ritmo, o argentino virou a única opção para a posição – contra o América-RN, Paulinho e Bredo Bidon, volantes de origem, se dividiram na função.