Garro agradece carinho dos corintianos e espera retribuir com título e permanência na elite

Apesar da péssima fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro e do sofrimento pelo qual tem passado o torcedor alvinegro, a presença de Rodrigo Garro em campo, representando o escudo do clube, é um dos fatores que os motiva a sonhar com a permanência da equipe na elite nacional ou até encerrar o ano com uma conquista internacional, já que o clube avançou às semifinais da Copa Sul-Americana.

Ainda que o torcedor esteja apreensivo com a delicada situação da equipe na tabela do Brasileiro, o meia argentino disse não ter dúvidas de que o clube vai escapar do rebaixamento e que a eventual conquista da Sul-Americana seria a redenção depois de um ano difícil.

“Não tenho dúvida de que o Corinthians vai sair (da zona de rebaixamento) e Deus queira que possamos levantar um título. Seria um final de ano incrível para todos nós e merecido para os torcedores, que vêm de tanto sofrimento, e sermos nós a sair dessa situação e levantar um título depois de muitos anos”, comentou o atleta de 25 anos à Corinthians TV. “Mas não o faremos com palavras, mas com muito trabalho e dedicação.”

O time paulista ocupa a 18ª posição na competição nacional, com 29 pontos, a nove rodadas do encerramento. Embora admita o incômodo e até dificuldade para dormir, o camisa 10 procura redobrar o ânimo e manter o foco no objetivo.

“Não estou preocupado, mas ocupado da situação. É uma situação difícil, mas que eu enfrento com responsabilidade e com muita energia positiva. Tenho companheiros experientes e com personalidade para sair dessa situação”, comentou.

Um desfecho positivo ao término da temporada seria ainda uma forma de Garro retribuir o carinho que vem recebendo da arquibancada desde que foi contratado junto ao Talleres, em janeiro deste ano.

“Estou muito feliz e muito agradecido com todos os que me receberam no Corinthians e que me brindam diariamente com coisas muito boas. Tinha outras propostas, mas tomei a decisão certa, eu me sinto muito bem aqui”, afirmou Garro, que só perde o jeito quando tem seu futebol relacionado a Carlitos Tevez ou Rivellino.

“É um orgulho para mim escutar esses nomes e que se faça uma mínima relação, mas ainda podemos crescer e deixar a impressão digital marcada em um clube tão grande como o Corinthians”, disse Garro, que até aqui soma oito gols e oito assistências em 50 jogos com a camisa alvinegra.

O primeiro dos dez compromissos para tentar deixar a zona de rebaixamento do Brasileiro será na quinta-feira, na Neo Química Arena, diante do Athletico-PR. De olho no confronto direto na briga contra a degola, o técnico Ramón Díaz comandou uma atividade tática de enfrentamento com diversos testes no time, neste sábado, no CT Joaquim Grava.