Garotos do Santos dedicam gols às mães e enaltecem bom momento no Brasileirão

Rwan e Marcos Leonardo brilharam na vitória do Santos por 4 a 1 na noite deste domingo, diante do Cuiabá, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 12, de apenas 20 anos, marcou o seu primeiro gol na Vila Belmiro, com direito a uma bela cavadinha para cima do goleiro Walter.





“Estou muito feliz por marcar o gol e ainda mais pela vitória da equipe. Estou sendo iluminado, entrando no segundo tempo e conseguindo marcar um gol. Meu primeiro gol aqui na Vila Belmiro, estou feliz demais. A equipe vem trabalhando forte para conseguir o resultado e hoje não foi diferente”, disse o atacante.

Rwan minimizou o fato do técnico Fabián Bustos ter terminado o jogo sem voz. O jogador exaltou a história do Santos e mostrou muita união, que reflete no bom desempenho da equipe. “A gente procura sempre se comunicar, às vezes não dá para entender o espanhol que ele (Bustos) fala. Somos uma equipe forte, onde todo mundo se ajuda. Esse gol vai para minha mãe.”

Assim como Rwan, Marcos Leonardo vive grande fase do Santos e não pôde deixar de dedicar o gol para as mães do Brasil. “Fico feliz pelo momento em que estou vivendo, sendo o camisa 9 do Santos. É um sonho meu, do meu pai, da minha família toda para que eu conseguisse chegar nesse dia. E nesse dia tão especial para minha mãe, uma guerreira. Um feliz dia das mães para todas as mães do Brasil, em especial para a minha mãe”, completou.

Marcos Leonardo tem 19 anos e vive uma fase artilheira com a camisa alvinegra. Já são sete gols na temporada, o que fez assumir de vez a posição de centroavante da equipe de Fabián Bustos, tanto que Léo Baptistão tem atuado como armador.

Com a vitória, a terceira no Brasileirão, o Santos chegou aos dez pontos, dois a menos do que o líder Corinthians. Na próxima rodada, o desafio é diante do Goiás, no domingo, às 19h, no Serrinha.