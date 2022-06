Garoto faz ‘número dois’ em sanitário de mostruário de loja; entenda

No último sábado (11), durante uma visita à loja B&Q Glastonbury, os pais de um garotinho ficaram chocados ao notar que o filho havia feito o “número dois” em um vaso sanitário de mostruário do estabelecimento. As informações são do EXTRA.

O garotinho acabou confundindo o banheiro de exibição da loja com um funcional e optou por se aliviar da necessidade ainda no estabelecimento.





Caz Akhtar, mãe do menino, afirmou que só tirou os olhos do filho por um segundo e, neste momento, ele decidiu que precisava usar o banheiro. “Não consigo acreditar no que aconteceu. J. fez um cocô muito grande em um dos banheiros da B&Q. Fui ver um varal, J. se virou e estava sentado em um dos sanitários. Corri para dizer saia, mas já era tarde demais”, postou a mulher.

O pai do pequeno rapaz, Aron, precisou limpar o banheiro de mostruário após o filho se aliviar.