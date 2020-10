Garoto de programa confessa ter esfaqueado francês no Rio de Janeiro

O garoto de programa Maurício Aparecido Vieira Alcântara, de 42 anos, confessou que esfaqueou um cliente em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na noite da última segunda-feira (19), de acordo com informações do ‘Extra’.

Segundo a reportagem, Maurício confessou o crime e disse que foi motivado por um desentendimento entre ele e a vítima, o comissário de bordo francês Claude Arnaud Franck Lahanque, de 56 anos, que permanece internado na UTI do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

Em seu depoimento na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), Maurício afirmou que, na hora do sexo, eles se desentenderam, Claude teria reclamado, se negado a pagar o valor acordado e debochado do garoto de programa. Foi nesta hora que Maurício teria pego uma faca e esfaqueado o cliente, segundo ele próprio.

Veja também