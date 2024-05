Garota prodígio de 15 anos morre após grave acidente durante corrida de motociclismo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 12:05 Para compartilhar:

A piloto australiana Amelia Kotze, de apenas 15 anos, não resistiu aos ferimentos decorrentes de um forte acidente em uma das etapas da Central Coast Cup, prova de motociclismo australiana, e morreu na última terça-feira, dia 28 de maio.

A garota chegou a ser socorrida após o acidente, que aconteceu no sábado, dia 25, e estava internada em um hospital infantil na cidade de Westmead, na Austrália. Um garoto de 14 anos também se envolveu na batida, mas não teve ferimentos graves.

Amelia era uma promessa do motociclismo australiano, tendo sido eleita a Piloto Feminina Junior do Ano em 2023. Aos 15 anos, a garota já acumulava títulos nas categorias juvenis e era tida como uma das grandes de sua geração.

Em nota, a Motorcycling New South Wales, órgão responsável pela corrida em que Amelia morreu, lamentou a morte da garota. “Amelia era mais do que uma estrela em ascensão no mundo das pistas de terra; ela era um exemplo de talento, determinação e espírito esportivo. Suas conquistas impressionantes revelaram muito sobre sua dedicação ao esporte”, afirmou a organização em seu site.

Uma vaquinha virtual chegou a ser criada por fãs e familiares de Amelia para ajudar com os custos da internação da australiana. Ao todo, 14 mil dólares (R$73 mil aproximadamente) foram levantados.

Na página da campanha de arrecadação, uma mensagem foi postada pelos organizadores após a notícia da morte da piloto ser divulgada: “Nossa pequena campeã da pista terminou sua corrida aqui conosco e ganhou asas para correr no céu.”