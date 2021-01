Garota de programa é estuprada em campo de futebol em Porto Alegre

Uma garota de programa foi estuprada na madrugada desta sexta-feira (22) por um homem de 32 anos, em um campo de futebol no bairro Restinga, em Porto Alegre (RS). As informações são do site Universa.

De acordo com a reportagem, a mulher teve um corte na cabeça e teve de ser levada para o hospital, onde recebeu atendimento médico. O homem foi preso em flagrante. Os nomes da vítima e do suspeito não foram divulgados.

Segundo a delegada Jeiselaure de Souza, responsável pela investigação, antes de ser estuprada, ela foi abordada pelo homem na rua e chamada para fazer um programa no apartamento dele, mas no caminho teria ocorrido um “desacerto” entre eles, sendo a mulher levada para o campo de futebol.

“Ele deu uma rasteira nela e arrastou a vítima pelo chão. Além disso, tentou sufocá-la”, disse a delegada à reportagem do Universa.

Moradores próximos ao local ouviram os gritos da mulher e acionaram a Brigada Militar. O homem acabou sendo preso, mas resistiu à prisão e investiu contra os policiais, de acordo com a matéria.

Na delegacia, a mulher reconheceu o suspeito e, ao ser interrogado, ele se manteve em silêncio, de acordo com a delegada.

Segundo o Universa, ele já havia sido detido por agredir recentemente a ex-companheira, mas acabou solto no último dia 16. Ele também possui antecedentes por lesões corporais, ameaças, furto e roubo.

