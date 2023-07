Garota de programa denuncia assessor de deputado distrital por agressão

Daniel Donizete, garota de programai Daniel Donizete, garota de programa https://istoe.com.br/autor/garota-de-programa/ 14/07/2023 - 17:56 Compartilhe

Uma garota de programa registrou uma denúncia de agressão na Polícia Civil do Distrito Federal contra Marco Aurélio Oliveira Barbosa, assessor do deputado distrital Daniel Donizete (PL).

De acordo com a denúncia, o crime aconteceu na noite de 22 de março deste ano. A mulher diz que conheceu o deputado Donizete em uma boate de Brasília. Ele estava acompanhado de Marco Aurélio e outro homem. Segundo ela, teriam fechado o valor do programa com a denunciante e outras duas amigas.

A notícia foi veiculada hoje no DFTV1 da TV Globo. Assista:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias