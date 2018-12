Garota de 14 anos morre após despencar de atração turística nos Estados Unidos

Uma garota de 14 anos morreu após uma enorme queda em um famoso ponto turístico do Arizona, nos Estados Unidos, de acordo com as autoridades locais. As informações são do site USA Today.

A polícia do condado de Coconino, no Arizona, foi avisada na última segunda-feira (24), que uma garota de 14 anos havia despencado de uma altura de 200 metros em uma atração turística chamada Horseshoe Bend, que fica entre os estados de Utah e Arizona, no Grand Canyon. Os pais da menina, no entanto, avisaram os policiais mais de duas horas depois de notarem a sua ausência.

O Departamento de Segurança Pública precisou de um helicóptero para localizar o corpo da garota, mas, por falta de luz natural, só conseguiram fazer o resgate na terça-feira (25). As investigações indicam que a morte foi causada por uma queda acidental, mas os policiais não descartam outras possibilidades.