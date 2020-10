Gari que viralizou dançando ‘Flor de Lis’ fala sobre o vídeo: ‘O som me conquistou’

Ao som da canção “Flor de Lis”, de Djavan, interpretada por um saxofonista, Valdo Luis Marques dançou nas ruas do centro da capital fluminense. O vídeo que registrou o gari fazendo um verdadeiro dueto viralizou nas redes sociais na última semana.

A performance do gari foi elogiada pelo próprio Djavan. Valdo participou do programa “Encontro” , nesta terça-feira (6), e contou um pouco mais sobre sua vida e comentou o vídeo em que aparece dançando.

“Foi um encontro especial. Estava ali na execução do meu trabalho. O som me conquistou. Uni o útil ao agradável. Estava quente, mas eu estava fingindo que estava em Búzios, em alguma praia”, contou ele.

