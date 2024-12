Gareth Southgate, ex-técnico da Inglaterra, ganha título de cavaleiro do rei e vira ‘Sir’

O treinador Gareth Southgate deixou o comando da seleção inglesa em 2024, mas seus feitos foram reconhecidos nesta segunda-feira. O nome do ex-técnico apareceu em uma lista de honrarias de Ano Novo de personalidades nomeadas como cavaleiros e damas do rei. Com isso, ele ganha o direito de ser chamado de “Sir Gareth Southgate”. O título é dado a pessoas que tiveram contribuições relevantes à Inglaterra.

Sir Southgate, que levou a Inglaterra a duas finais seguidas de Eurocopa, não foi o único nome do esporte na lista. Campeã dos 800m na Olimpíada de Paris 2024, Keely Hodgkinson também vai receber o título de “dama”. Além dela, outros medalhistas olímpicos deste ano receberam a honraria.

A lista inclui pessoas de diversas áreas, como os atores Stephen Fry, Carey Mulligan e Sarah Lancashire, o prefeito Sadiq Khan ou até os sub-chefes dos correios Lee Castleton, Jo Hamilton, Christopher Head e Seema Misra.

As honrarias de Ano Novo são uma tradição na Inglaterra. Antes concedidas pela Rainha Elizabeth II, elas agora são dadas pelo Rei Charles. Em junho, mês do aniversário do rei, também é divulgada uma outra lista.

Os nomes são indicados pelo primeiro-ministro, ou outras pessoas do alto escalão do governo. Os cidadãos também podem sugerir personalidades para conquistar o título.