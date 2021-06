Gareth Bale quer se aposentar após Eurocopa, diz jornal De acordo com a imprensa espanhola, atacante galês pensa em pendurar as chuteiras mesmo após o retorno de Carlo Ancelotti ao Real Madrid

Perto de disputar mais uma Eurocopa com a seleção de País de Gales, Gareth Bale parece estar com seu futuro decidido. De acordo com informações divulgadas pelo diário ‘MARCA’, Bale quer se aposentar dos gramados ao fim da Eurocopa. Recentemente, o galês havia afirmado que já teria definido seu futuro e que a revelação seria ‘um caos’.

Segundo o jornal, o atacante deu sinais de que nem a volta de Carlo Ancelotti ao Real Madrid será o suficiente para mudar a ideia de pendurar as chuteiras. Foi sob o comando de Ancelotti que Bale teve seus melhores momentos com a camisa do Real Madrid, como o histórico gol na final da Copa do Rei contra o Barcelona, em 2014, e com a grande atuação na decisão da Champions League em Lisboa, no mesmo ano, contra o Atlético de Madrid.

Já com Zidane, que recentemente deixou o comando do Real Madrid, Bale viveu momentos conturbados e controversos. O treinador francês pediu sua saída em inúmeros momentos, até o empréstimo do galês ao Tottenham, onde jogou na última temporada.

Ancelotti falou, durante sua apresentação no Real Madrid, sobre as condições de Gareth Bale no seu retorno de empréstimo ao clube espanhol, empréstimo esse acompanhado de perto pelo treinador italiano, que estava no comando do Everton.

– Gareth não jogou muito. Não teve muito tempo na Premier League, mas marcou muitos gols quando pôde ter continuidade. Eu o conheço muito bem. Se ele tem motivação para tentar jogar, talvez ele possa ter uma ótima temporada. Eu não tenho nenhuma dúvida – disse.

Em março, Bale afirmou que teria vontade de retornar ao Real Madrid ao final de seu empréstimo para mostrar serviço novamente com a camisa de um dos maiores clubes do mundo.

