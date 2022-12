Garena define data de início da nova temporada brasileira de Free Fire

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/12/2022 - 13:37 Compartilhe





Após incertezas no cenário do eSports, a Garena divulgou, enfim, a data de início da próxima temporada da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF): 15 de abril de 2023. Além da divulgação, a organização declarou que outras coordenadas sobre a temporada serão liberadas em breve.

– Na contramão das principais modalidades do esports, iremos ter LBFF somente no segundo trimestre do ano, cravando a maior off-season da modalidade até o momento. Seguimos, ter uma informação ruim é melhor do que não ter nenhuma informação – disse Rodrigo Terron, conselheiro do time ‘Los Grandes’.



A indefinição sobre a LBFF 2023 vem preocupando os dirigentes dos times participantes da competição nos bastidores. Há meses que as organizações reclamam da ausência de informações por parte da Garena, o que atrapalha o planejamento para o ano que vem e o trabalho na janela de transferências.



A #LBFF 2023 VEM AÍ!

Em 15 de abril, os melhores times do cenário nacional de Free Fire batalharão pela glória e pelo título de campeão!

Já anotem na agenda! ️ Mais informações serão divulgadas em breve.

https://t.co/ZSZYwCXdpv pic.twitter.com/p88co2a4Wq — Free Fire Esports Brasil – #LBFF (@FFesportsBR) December 23, 2022

