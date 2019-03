Gareca convoca Peru para amistosos e desfalca Santos e Flamengo nos Estaduais

O técnico argentino Ricardo Gareca anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados da seleção do Peru para dois amistosos nos Estados Unidos, no final deste mês, como preparação para a disputa da Copa América. Os peruanos enfrentarão o Paraguai, no dia 22, em Nova Jersey, e El Salvador, quatro dias depois, em Washington, e nestas datas Santos e Flamengo terão o desfalque do meia Cueva e do lateral-esquerdo Trauco, respectivamente.

A ausência dos dois jogadores acontecerá em um momento decisivo para os seus clubes nos Estaduais. Cueva ficará com certeza de fora da partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista, marcada para o dia 24, e pode não jogar a volta, três ou quatro dias depois. O adversário santista será o Red Bull Brasil ou a Ponte Preta.

“Cueva tem méritos suficientes para ser convocado. Demonstrou isso e conquistou a convocação”, disse Ricardo Gareca, nesta sexta-feira, na entrevista coletiva concedida em Lima logo após o anúncio da lista de jogadores para os amistosos em solo norte-americano.

No Flamengo, Trauco não poderá participar do clássico contra o Fluminense, pela sexta e última rodada da Taça Rio – o segundo turno do Campeonato Carioca – e pode ficar de fora também da semifinal, caso o time rubro-negro consiga a classificação.

Além dos peruanos, os dois clubes não poderão contar também com outros jogadores estrangeiros. No Santos, são os casos do meia uruguaio Carlos Sánchez e do atacante paraguaio Derlis González; no Flamengo, o volante Piris da Mota, do Paraguai, e o meia Arrascaeta, do Uruguai.