Gardênia Cavalcanti comemora aniversário, mas não recebe presentes

Eram 4h da manhã do último sábado e o batuque do samba ainda animava os convidados da apresentadora do ‘Band Mulher’, Gardênia Cavalcanti, que comemorava o aniversário com um festão no Espaço Algarve, na Barra da Tijuca. Com um vestido cor nude avaliado em R$ 8 mil, Gardênia brindou a chegada dos 41 anos em grande estilo. Além do já esperado show de Sylvinho Blau-Blau e da banda Dr. Silvana e Cia, uma canja do cantor Zé Henrique, da banda Yahoo, surpreendeu os convidados, que dançaram por toda a madrugada. Entre os famosos presentes na festa, as atrizes Madga Cotrofe e Renata Dominguez posaram sorridentes com a aniversariante. Para adoçar a ocasião, foram servidos 2 mil doces e 500 bem vividos com o monograma da apresentadora, além do bolo recheado com nozes, de cinco andares. Madrinha da Apae (Associação de Pais e Amigos Execpcionais), Gardênia não quis receber presentes. No lugar disso, ela pediu para que os convidados doassem materiais de limpeza e higiene para a instituição, que atende pessoas com deficiência.