Garçom-robô enfurece moradores e afasta clientes: ‘Nunca mais volto lá’

Platão, orientado para a hospitalidade do United Robotics Group, não conquistou todos na cidade madeireira de Estacada, no Estado do Oregon (EUA), destacando a divisão entre as empresas que lutam para se manter à tona e uma base de clientes cética em relação à mudança.

“Eu não tinha ideia de que as pessoas literalmente não queriam ir ao restaurante porque eu tinha um robô”, disse Sherry Andrus, proprietária do Cazadero, à Fox News.

Andrus comprou o Cazadero em 2018. Desde então, o salário mínimo do Oregon aumentou quase quatro dólares, para US$ 14,20 por hora. Os preços dos alimentos dispararam. E encontrar trabalhadores dispostos a se deslocar para a pequena cidade a aproximadamente 45 minutos de Portland é tão difícil que Andrus solicita aos funcionários em potencial o endereço do Google antes de se inscrever.

Então, Andrus voou para o Bar & Restaurant Expo em Las Vegas em março com o objetivo principal de explorar se os robôs poderiam assumir parte do fardo. Ela voltou para casa alugando Platão. “Eu amo robôs e o que eles podem fazer”, disse ela com um sorriso largo. “Eu acho que eles são fofos e divertidos.”

Ela postou na página comercial do Facebook e nos grupos da comunidade local, animada para apresentar Platão. Mas centenas de comentários raivosos apareceram.

“Nunca mais irei lá”, “NÃO, OBRIGADO”, “Livre-se disso, nós [vivemos] em uma cidade pequena, por que diabos !?”

Alguns membros da comunidade defenderam Andrus.

“Vocês são loucos”, escreveu uma mulher. “Eles estão contratando há meses e todo mundo reclama do tempo de espera aqui… Pare de comentar e vá se candidatar ao emprego, se você está tão chateado com isso.”

O administrador de uma página da comunidade teve que fechar os comentários porque eles eram muito maldosos, disse Andrus.

“O que foi tão frustrante é o mal-entendido de que uma IA está substituindo os empregos das pessoas”, disse ela. “As posições de servidor, as posições de bartender ainda estão lá. Esta é apenas uma ferramenta para ajudá-los a fazer seu trabalho melhor e ser mais eficiente para os hóspedes.”

Pessoalmente, a resposta tem sido mais amigável. Geralmente. Em uma tarde escaldante de julho, um único funcionário cuidava do bar e corria para colocar os pratos nas mesas quando o almoço começava.

Seu único alívio foi Platão, programado para levar pratos de comida da cozinha ao seu destino para um serviço mais rápido quando o restaurante está com falta de pessoal.

Um homem que parecia estar na casa dos 20 anos disse ao trabalhador em termos inequívocos que não queria um robô servindo sua família. Tudo bem para Andrus, que disse que os clientes podem absolutamente solicitar uma experiência “100% humana”.

Mas vários frequentadores do bar adoram Platão. “Eu digo ‘oi’ para ele toda vez que ele vem”, disse Roy, um veterano da era do Vietnã, à Fox News. Ele acrescentou com um sorriso: “Eu sei que ele não pode responder, mas mamãe me disse para ser educado.”

Garrett disse que quando deixou seu emprego em uma empresa de manufatura, “eles estavam substituindo pessoas por robôs em todos os lugares”. “São os tempos modernos”, disse ele, acrescentando que é divertido ver os clientes interagirem com o Plato. “As crianças adoram ele.”

O Cazadero é um dos cerca de duas dúzias de locais para implantar Platão até agora. As pequenas empresas foram as primeiras a adotar o cobiot, como o United Robotics Group o chama.





“Eles têm um problema de pessoal onde talvez haja apenas uma ou duas pessoas trabalhando no momento, e isso vai ajudá-los a distribuir comida um pouco mais rápido”, disse Greg McEntyre, da URG, à Fox News.

E com cerca de 5.000 moradores, Estacada é a menor cidade a receber o menino biônico. O único resultado que Andrus disse que partiu seu coração foi ver as gorjetas caírem após a introdução de Platão.

“Alguns trabalhadores optaram por não usá-lo para isso, porque esse é o meio de vida deles, e eles contam com essas gorjetas e ainda prestam o bom atendimento ao cliente”, disse ela.

Quer as comunidades rurais estejam prontas para novas tecnologias ou não, Andrus prevê que a IA será uma parte fundamental da indústria de restaurantes daqui para frente.

“Gostamos de ser nossa pequena comunidade rural e eles não querem ver a chegada de novas tecnologias”, disse ela. “Dito isso, estamos crescendo. Dobramos de tamanho e as pessoas que estão se mudando para cá estão se mudando da cidade.”

Ela acrescentou: “Por mais que possamos odiar dizer, estamos mudando nossa dinâmica e nossa demografia, e você não pode agradar a todos. Quero deixar todo mundo feliz, mas definitivamente somos uma cidade pequena.”

